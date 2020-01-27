РИАМО - 27 янв. Цифровизация работы надзорных органов является приоритетом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В понедельник в Москве прошло заседании рабочей группы по подготовке к президиуму Государственного совета по направлению «Цифровая экономика». В нем принял участие помощник президента РФ Игорь Левитин, руководитель группы Андрей Воробьев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«Ни одно из министерств, ни одно из учреждений легко не расставалось со своими властными полномочиями, внедряя цифровизацию. Мы бы хотели эту систему поломать. Если в цифру перейдут все надзоры (надзорные органы - ред.), если мы получим защищенным образом доступ к персональным данным, это даст совсем другой эффект при реализации национальных проектов», - сказал Воробьев.

Он отметил, что это позволит снизить нагрузку на бизнес. Необходимы лаконичные и эффективные решения для цифровизации.