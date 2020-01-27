РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 янв. Бодибилдер России, член правления РОО «РосМолСпорт МО» Денис Шпигель 31 января проведет мастер-класс для школьников подмосковных Люберец, говорится в сообщении пресс-службы РОО «РосМолСпорт МО».

«31 января в 11:30 в МОУ СОШ №48 пройдет мастер-класс для учащихся 10 класса от спортсмена, входящего в топ-6 бодибилдеров России, члена правления РОО «РосМолСпорт МО» Дениса Шпигеля, в рамках которого бодибилдер покажет правильность выполнения упражнений на основные группы мышц своим весом без отягощений. Откроет спортивное мероприятие депутат Мособлдумы Владимир Жук», – говорится в сообщении.

Также в рамках мастер-класса Денис расскажет, как пришел в спорт, что помогает ему расслабиться и восстановиться после тяжелых трудовых будней. Одним из самых ярких и зрелищных моментов мероприятия станет мотивационный каскадерский номер, в котором общественнику будет ассистировать председатель РОО «РосМолСпорт МО» Сергей Агаджанян.

Мероприятие организовано РОО «РосМолСпорт МО», спорткомитетом Люберец при поддержке руководства МОУ СОШ №48 и общественной палаты округа.

Школа №48 находится по адресу: поселок Малаховка, улица Комсомольская, дом №7.