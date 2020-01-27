РИАМО - 27 янв. Работа с Росреестром продолжает вызывать недовольство граждан, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В понедельник в Москве прошло заседании рабочей группы по подготовке к президиуму Государственного совета по направлению «Цифровая экономика». В нем принял участие помощник президента РФ Игорь Левитин, руководитель группы Андрей Воробьев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«Многое упрощается, многие барьеры, которые мы обсуждали, совместными усилиями мы успешно преодолеем. Топ-5 проблем касались государственных услуг. <...> Если не 80%, то 70% обращений в Госуслугах — это услуги Росреестра, здесь цифровизация имеет определяющее значение», - сказал Воробьев.

Он отметил, что также доминировали темы экономики, транспорта, ЖКХ и безопасности. Цифровизация меняет качество власти, делает ее чуткой.