РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 янв. В поликлинике Королева введут дополнительные талоны на исследование работы сердца, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Ранее жители Королева в социальных сетях пожаловались на большие очереди за талонами на УЗИ и ЭХО сердца в детской поликлинике на улице Карла Маркса.

«В связи с тем, что на прошлой неделе врач был на больничном, очередь на обследование увеличилась, администрация поликлиники знает эту проблему и делает все возможное для ее решения. Будет предоставлен дополнительный объем талонов на ЭХО сердца с целью обеспечения скорейшего прохождения обследования, а чтобы ликвидировать порядок «живой очереди» мы введем предварительную запись, персонал поликлиники свяжется с родителями», – сказал собеседник агентства.

Также с вопросами можно лично обратиться к руководству поликлиники.