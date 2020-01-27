РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 янв. В подмосковной Балашихе разыскивают Александра Бардина, который 26 января вышел из дома в микрорайоне Павлино и пропал, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 69-летний Александр Васильевич Бардин, микрорайон Павлино, городской округ Балашиха, Московская область. Двадцать шестого января вышел из дома и не вернулся. Возможна потеря памяти! Нуждается в медицинской помощи!» – отмечается в сообщении.

Рост Бардина 170 сантиметров, он нормального телосложения, волосы седые короткие, глаза серые. Был одет в темно-коричневую камуфляжную куртку, светло-серый свитер, синие брюки, черные ботинки, черную трикотажную шапку.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.