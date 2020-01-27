РИАМО – 27 янв. Прием заявок на гонку «Лыжня России» в городском округе Мытищи продлится до 3 февраля, сообщается на сайте администрации округа.

«Открыта регистрация жителей Мытищ на XXXVIII открытую всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России», которая пройдет 8 февраля 2020 года на базе ОУСЦ «Планерная» по адресу: Химки, микрорайон Планерная, владение 1. Заявки на участие от жителей Мытищ принимаются по адресу: улица Мира, дом 30, вход со стороны мытищинской городской федерации бильярдного спорта «Классик», 2 этаж – управление по физической культуре и cпорту городского округа», – говорится в сообщении.

Время приема заявок: с 22 января по 3 февраля 2020 года. С понедельника по четверг с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00; пятница с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 15:45. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8(498)610-04-14.

В сообщении отмечается, что с собой необходимо иметь документы для регистрации: медицинская справка о допуске врача; документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ, свидетельство о рождении); оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. О централизованном отъезде участников от Центральной площади возле здания администрации Мытищ будет сообщено дополнительно. Организаторы мероприятия оставляют за собой право вносить изменения в программу проведения в связи с погодными условиями.