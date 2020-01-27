РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 янв. Молодые мамы подмосковного Королева узнают о признаках начала родов на лекции 29 января, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Бесплатная лекция «Школы мам» начнется в 16:00 в Королевском родильном доме.

«В среду, 29 января, пройдет очередная лекция «Школы мам» на тему «Естественные роды. Течение и периоды». Лекцию проведет акушерка высшей квалификационной категории Ольга Суворова. Будут рассмотрены следующие темы: предвестники родов, признаки начала родов, когда ехать в роддом», – сказал представитель.

Также на лекции расскажут о периодах родов, раскрытии, потугах, рождении ребенка и помощи акушерки при естественных родах.

Для участия обязательна предварительная запись в WhatsApp: +7(965) 104-34-93 (в сообщении написать фамилию, имя, с пометкой «Школа мам»).