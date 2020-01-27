РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 янв. Шведская компания Boule Diagnostics AB планирует в 2020 году наладить в Подольске производство реагентов для гематологических анализаторов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«В 2020 году шведская компания Boule Diagnostics AB планирует запустить первое в России производство реагентов к гематологическим анализаторам, предназначенным для проведения анализов крови в клинико-диагностических лабораториях. Инвестор заключил договор аренды на производственно-складские площади с холдингом «Строительный альянс» в мультифункциональном парке «Сынково», расположенном в городском округе Подольск», – сказал зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

Корпорация развития Московской области осуществила подбор площадки для реализации проекта и продолжает консультировать шведскую компанию по вопросам получения мер поддержки от региона.

«Медико-фармацевтическая отрасль активно развивается в Подмосковье, в 2019 году в регионе были реализованы инвестпроекты таких игроков мирового уровня, как Sysmex, GE Healthсare и Philips. Новые меры поддержки позволят более эффективно использовать потенциал Московской области», – отметил заместитель гендиректора Корпорации развития Московской области Александр Федоров.

Boule Diagnostics AB – международная компания, которая разрабатывает, производит и продает гематологические анализаторы и расходные материалы к ним. Компания обслуживает больницы, клиники, лаборатории и дистрибьюторов, работающих в сегменте IVD, как в гематологии человека, так и в ветеринарии. Продукция компании продается по всему миру, главным образом через дистрибьюторов при поддержке собственного местного отдела продаж и сервиса.