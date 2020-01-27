РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 янв. В понедельник волонтеры Победы раздали в Балашихе более 1,2 тысячи символических порций хлеба весом 125 граммов, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

27 января 2020 года исполняется 76 лет со дня полного освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками, которая длилась 872 дня. По разным оценкам, за это время погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. В Балашихе в понедельник в каждой школе прошли уроки мужества, посвященные этой дате.

«Сегодня в память об этой дате в Балашихе также проходит акция «Блокадный хлеб» и открывает цикл памятных мероприятий, посвященных 75-летию Победы. Основными площадками проведения стал Бульвар цветов в микрорайоне Железнодорожный и станция Кучино. Более 100 волонтеров Победы и юнармейцев раздавали прохожим информационные листовки о блокаде и вручали в качестве напоминания о блокаде суточную норму хлеба, установленную в военные годы – 125 граммов», – сказала руководитель патриотического движения «Волонтеры Победы» в Балашихе, педагог-организатор школы №8 Диана Якимова.

Она добавила, что всего в ходе акции волонтеры Победы раздали более 1 200 порций блокадного хлеба, чтобы почтить память жертв блокадного Ленинграда и привить любовь к Отечеству и его истории.

«Я очень рада, что дети, готовясь к акции, очень много прочитали литературы, посмотрели кадров кинохроники тех времен и уже сами относятся по другому к тем страшным страницам истории. Меняют отношение ко всему, более трепетно относятся к пожилым людям, к своим бабушкам и дедушкам, чаще навещают их. Не теряется связь поколений и не забываются печальные страницы истории нашей страны. Мы хотим, чтобы люди не забывали об этих трагических временах», – заключила Якимова.