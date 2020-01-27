РИАМО (МЫТИЩИ) – 27 янв. Семинар-практикум «Решу ЕГЭ» по русскому языку и литературе провели для старшеклассников Мытищ, в нем приняли участие 20 ведущих педагогов округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

25 января на базе школы №28 городского округа Мытищи состоялся III окружной семинар-практикум по русскому языку и литературе «Решу ЕГЭ».

«Участие в нем приняли 20 ведущих педагогов округа: эксперты ЕГЭ и ОГЭ, победители конкурсов различного уровня, включая федеральный. Педагоги провели мастер-классы по решению заданий КИМ (контрольно-измерительных материалов) повышенной сложности», – говорится в сообщении.

Более 400 обучающихся 10-11 классов всех школ округа проверили себя, задали вопросы, научились новым приемам в решении заданий, отработали уже полученные на уроках навыки. Такая продуктивная работа учителей и обучающихся позволит будущим выпускникам приобрести уверенность в себе.