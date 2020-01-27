РИАМО - 27 янв. В ближайшие десять лет в Москве возведут около 100 храмов, сообщил в понедельник журналистам депутат Госдумы РФ, советник по вопросам строительства Патриарха Московского и всея Руси Владимир Ресин.

«На мой взгляд, если будем продолжать теми же темпами, то на ближайшие, предположим, десять лет мы еще построим 100 храмов», - сказал Ресин.

Ранее он сообщил, что в рамках программы по строительству православных храмов каждый год в Москве вводится в эксплуатацию не менее десяти храмовых комплексов.

Программа строительства православных храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями попечительского совета которого являются мэр столицы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.