РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. Около 150 нарушений устранили на детских и спортивных площадках Подольска в 2019 году по требованию Госадмтехнадзора, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник территориального отдела Госадмтехнадзора №35 по городскому округу Валерий Шаров.

Инспекторы Госадмтехнадзора проводят специальные операции и рейды, направленные на обеспечение чистоты и порядка, а также безопасности. Так, в еженедельном режиме проходят спецоперации «Свет», «Теплотрасса», «Дорога», «ДИП», «Рекламный мусор», а также «Снег» и «Кровля».

«За 2019 год более 200 объектов округа мы освободили от незаконных вывесок. Помимо этого, инспекторами территориального отдела №35 было проведено более 50 рейдов на предмет нарушения чистоты, порядка и благоустройства в рамках подготовки к открытию «МЦД-2». В ходе наших проверок было устранено более 120 нарушений на станциях «Подольск» и «Силикатная». Помимо этого, инспекторами были проверены свыше 800 детских игровых и спортивных площадок, в ходе которых было устранено 150 нарушений, связанных с их эксплуатацией. В том числе, был проведен демонтаж травмоопасных элементов, окраска, ремонт и многое другое», – сказал Шаров.

Он добавил, что также в результате работы Госадмтехнадзора в округе в 2019 году было пресечено около 40 фактов проведения шумных работ.

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