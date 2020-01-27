РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 янв. Строители спасли мальчика, который провалился под лед на Москве-реке в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Четверо детей 10-14 лет вышли на лед реки Москвы в воскресенье вечером (26 января – ред.) и уже успели дойти до середины, когда их заметили строители и потребовали немедленно вернуться. В нескольких метрах от берега один из «искателей приключений» провалился под лед», – говорится в сообщении.

На помощь ребенку пришли сотрудники строительной компании АО ГК «ЕКС» Александр Буданов и Виталий Лашук. Они вытащили мальчика из воды, отогрели, а затем отвели всех четверых по домам.