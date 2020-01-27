РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 янв. Инспекторы территориального отдела Госадмтехнадзора №35 по Подольску проверят состояние памятников в округе ко Дню Победы, проверки начнутся с середины апреля, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник теротдела Валерий Шаров.

«В текущем году мы будем праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и уже весной, с середины апреля, мы будем проверять состояние всех памятников округа. По итогам проверок будем указывать, где необходимы ремонт, уборка и так далее, а к концу месяца – повторно проверять выполнение данных работ», – сказал Шаров.

Он пояснил, что в зимнее время инспекторы уделяют особое внимание борьбе со снегом и наледью, уборке кровель. Весной внимание будет уделено чистоте общественных пространств, а в летнее время – строительству детских и спортивных площадок, благоустройству дворов.

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