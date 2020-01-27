РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. Более 260 автовладельцев Подольска привлекли к ответственности за парковку на газонах и детских площадках в 2019 году по требованию Госадмтехнадзора, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник территориального отдела Госадмтехнадзора №35 по горокругу Валерий Шаров.

«Жители Подольска активно пользуются приложением «Народный инспектор». Такие инспекторы обходят территорию и присылают в адрес Госадмтехнадзора видео нарушений правил стоянки транспортных средств. Так, в 2019 году в Подольске по таким обращениям мы привлекли к ответственности свыше 260 владельцев автотранспорта по фактам парковки на газонах и детских площадках, а также создания помех работам по вывозу мусора», – сказал Шаров.

Он добавил, что, кроме того, в округе работает и административная комиссия, которая за подобные нарушения привлекла в прошлом году еще более 70 человек.

В 2019 году в адрес территориального отдела Госадмтехнадзора №35 по горокругу поступило более 950 обращений от горожан. В основном жители округа жаловались на состояние придомовых территорий, в частности, на уборку мелкого мусора, а также мест накопления ТКО, состояние детских и спортивных площадок.

Полную версию интервью читайте здесь>>

