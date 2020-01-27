Почти год назад, 29 января, губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона. В нем он озвучил итоги работы властей и поставил задачи на ближайшую пятилетку. В их числе – прорыв в экономике и сельском хозяйстве, повышение уровня здравоохранения и образования, решение транспортных вопросов. В результате этих мер должен расти уровень жизни населения. Как реализация этих посылов изменила жизнь людей, РИАМО рассказали сами жители Подмосковья.

Новые рабочие места

В своем обращении «Новая пятилетка» в 2019 году губернатор Подмосковья уделил особое внимание экономическому росту как залогу повышения уровня жизни граждан. Он отметил, что для этого необходимо активное привлечение инвестиций и создание рабочих мест на новых производствах для жителей. В частности, только в 2018 году приток инвестиций вырос на 12% по сравнению с предыдущим годом, до 820 миллиардов рублей.

«На вопрос, что вы в первую очередь ждете от власти, в 80% наших территорий, муниципалитетов люди отвечают: дайте достойные рабочие места, дайте достаток и хорошую зарплату», - сказал Андрей Воробьев. По его словам, за предыдущие шесть лет в Подмосковье появилось порядка 300 тысяч рабочих мест, хотя это лишь треть от того, что требуется с учетом роста региона и «маятниковой» миграции.

Игорь, инженер, 35 лет (Солнечногорск):

«Открытия в нашем округе завода «Мерседес-Бенц» я ждал с 2017 года, когда в его основание был заложен первый камень. Работа, на которой я трудился на тот момент, мягко говоря, не устраивала по зарплате. У меня двое детей, денег постоянно не хватало.

Мы уже всерьез раздумывали над тем, чтобы переехать в другой город, когда узнали, что в нашем округе появится автомобильный монстр. Благодаря открытию этого завода у меня появилась возможность работать рядом с домом и получать хорошую зарплату.

На заводе мне нравится все: условия, коллектив, оплата труда. И, конечно, приятно прикладывать руку к появлению на свет крутых автомобилей. А еще тут форма одежды стильная! Вроде бы мелочь, а приятно».

Ирина, технолог, 47 лет (Дмитров):

«В прошлом году услышала, как Воробьев говорил в своей ежегодной речи о скором открытии сырного кластера в Дмитрове. Это меня обрадовало, и не только потому, что я сама по профессии технолог. Дочь пошла по моим стопам. В этом году она заканчивает обучение, и в этом же году как раз должны запуститься первые производства. Для меня настоящее счастье, если мой ребенок будет работать недалеко от дома, а не тратить полжизни на поездки в Москву».

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Сельское хозяйство

По словам губернатора, еще 10 лет назад некоторые говорили, что российское сельское хозяйство – это «черная дыра», сегодня же этот миф окончательно развенчан. В течение пяти лет в Московской области вводили в оборот новые земли, меры поддержки агропрома, благодаря чему и удалось совершить «настоящий прорыв». Например, подняться с 38-го места на третье по производству тепличных овощей. «Луховицы, Кашира, Истра, Наро-Фоминск и многие другие муниципалитеты Подмосковья активно привлекают инвесторов», - отметил Воробьев.

Валентина, 43 года, повар (Химки):

«Помню, как взвыл народ, когда несколько лет назад на Россию обрушились санкции. Как все переживали, что останемся без вкусного сыра, на заменителях молочных жиров. Что сельское хозяйство развалено, и нужны десятилетия, чтобы его восстановить. Хозяйка ресторана, где я работаю, всерьез переживала, что упадут доходы из-за того, что клиенты лишатся вкуса настоящего сыра. А сегодня она заказывает сыры у наших замечательных истринских сыроваров.

И еще ни разу я не слышала возмущения от клиентов, что им подали не ту сырную тарелку, что спагетти испорчены, что в салате – плохой пармезан.

Наоборот, спрашивают, где мы берем такие сыры. Потому что подмосковные сыровары вошли во вкус и такие сорта разрабатывают, от которых иностранцы в восторге. Горжусь нашими производителями, недаром их сыры побеждают даже в европейских фестивалях!»

Ольга, 25 лет, менеджер (Электросталь):

«Раньше для меня существовали только одни огурчики – луховицкие. А сейчас у нас в новеньких теплицах Иванисово выращивают овощи не хуже. Очень вкусные и всегда свежие. Как потребителю мне приятно знать, что они растут совсем неподалеку и оперативно попадают в магазин. В ближайшее время у нас должна еще грибная ферма заработать. Тогда и шампиньоны буду брать только местные».

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Здравоохранение и образование

Губернатор назвал здравоохранение «непростой и очень чувствительной темой». По его словам, шесть из 10 жителей в общем удовлетворены, а 40% указали на серьезные недочеты. Из плюсов люди отмечали ремонт больниц, новое оборудование, из минусов – сложность попасть к врачу. По словам Воробьева, «ключевое звено – это поликлиники, это медицина, которая должна быть физически доступна для человека». В 2019 году для решения этой проблемы был увеличен охват программы диспансеризации и запущен проект «Добрая поликлиника», чтобы работающие люди могли попасть к врачу в субботу.

«В 2019 году мы должны расширить охват диспансеризацией до 25% жителей. В 2018 году был 21%. Мы каждый год растем, каждый год диспансеризация входит в норму, в культуру, в правила человека», - отметил глава региона.

Елена, 45 лет, преподаватель, Балашиха:

«Я по профессии преподаватель музыки. Помимо работы в своей музыкальной школе, подрабатываю в другой, даю частные уроки, постоянно в разъездах. Проблема в том, что из-за плотного графика совсем некогда заниматься своим здоровьем. Несмотря на возраст, я до этого года ни разу не была на диспансеризации. Безусловно, когда прижимает, бежишь на прием к врачу. Но чтобы провериться планово, выделить под это день, такой роскоши у меня раньше никогда не было.

Когда смотрела в прошлом году ежегодное выступление Воробьева, обратила внимание на то, что в Подмосковье будет расширена диспансеризация. И действительно, во время одного из приемов мой терапевт пригласила меня на диспансеризацию в субботу. Как раз этот день у меня был свободен, и я впервые совершенно спокойно полностью обследовалась. К слову, пришла не зря: у меня выявили риск развития сердечнососудистого заболевания. Так что в этом году придется сбавить обороты и заняться сердечком».

Также в числе достижений подмосковных властей губернатор назвал решение острой проблемы с детскими садами.

«Вы помните остроту проблемы. В рамках майского указа мы построили 407 детских садов. В ближайшее время эта программа будет продолжена, еще 60 мы построим для быстрорастущих городов области», - заявил он.

Ольга, домохозяйка, 24 года (Люберцы):

«В ЖК «Томилино Парк» мы с мужем переехали в конце 2018 года. Сыну Темке был годик. Мне очень нравилось место, но я ломала голову над тем, как буду решать вопрос с детским садом. Ведь это головная боль всех новых ЖК.

И вот, в этом году у нас открылся классный новенький трехэтажный детсад. Он огромный, с замечательными игровыми площадками и, что очень важно, безопасным покрытием. После того, как ребенок моей подруги неудачно упал с качелей в старом детсаду советской постройки и вывихнул руку, я очень трепетно отношусь к вопросу безопасности. Так что я довольна, сын тоже. Так держать!»

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Бесплатный проезд в Москве

Помимо строительства и реконструкции дорог, в Подмосковье запускаются современные транспортные проекты, такие как МЦД, чтобы жителям области было проще добираться в Москву. Также среди важных для жителей региона решений в прошлом году стала договоренность с Москвой о бесплатном проезде для подмосковных льготников в общественном транспорте столицы.

Инна, 55 лет, пенсионер, инвалид:

«Несмотря на инвалидность, я веду активный образ жизни. Часто езжу к дочке с внучкой в Москву. Когда в прошлом году узнала, что Воробьев договорился с властями Москвы о бесплатном проезде на общественном транспорте для льготников, была очень рада. Для меня бесплатный проезд – существенное снижение нагрузки на кошелек, ведь доход у меня невысокий».

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