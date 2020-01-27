РИАМО – 27 янв. Жители ряда городов России, в том числе Москвы, сообщили о неполадках в работе сервисов Mail.Ru, сообщает Федеральное агентство новостей.

Об этом говорят данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в работе известных интернет-ресурсов.

«Сбои в работе поискового сервиса начались с 10:00 мск в понедельник, 27 января. О проблемах с работой сервисов Mail.Ru рассказали жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара», — говорится в сообщении.

В январе пользователи также сталкивались со сбоями в работе мессенджера WhatsApp.