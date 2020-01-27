РИАМО - 27 янв. Специалисты Роскачества выявили, что в сыре и сгущенном молоке больше кальция, чем в клубничном в йогурте, сообщает Федеральное агентство новостей.

Эксперты исследовали клубничные йогурты для того, чтобы понять – правда ли они имеют большое содержания кальция, как утверждают их создатели.

«Специалисты сделали тест йогуртов 26 торговых марок и выяснили, что кальций в них действительно содержится, но совсем небольшой процент по сравнению со среднесуточной нормой», – говорится в материале.

Для людей в возрасте от 19 до 50 лет суточная норма кальция составляет тысячу миллиграммов. Для тех, кто старше 50 лет, суточная норма должна быть 1,2 тысячи миллиграммов.

В результате проверки оказалось, что клубничные йогурты содержали от 75 до 83 миллиграммов кальция на 100 граммов. Таким образом, чтобы достичь суточную норму, нужно съесть порядка 1,2 килограмма йогурта, что составляет около 11 банок.

Диетолог и кандидат медицинских наук Марина Копытько отметила, что процент кальция в йогуртах разных брендов будет примерно один и тот же. При этом больше кальция будет содержать сыр, который считается жирным продуктом, и сгущенное молоко, где много рафинированного сахара.

Наибольшее содержание кальция в «Голландском» и «Пошехонском» сырах жирностью 45%. Всего 100 грамм данного продукта могут пополнить организм суточной нормой кальция.

В 100 граммах сгущенного молока содержится 317 миллиграммов кальция, это 32% от суточной нормы. Сто граммов творога жирностью 5% имеют 16% от суточной нормы кальция, а йогурт — всего 8%.