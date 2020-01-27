РИАМО - 27 янв. Обновленная Lada 4x4 («Нива») поступила в продажу в России, сообщает Nation News.

Базовая версия почти не отличается от дорестайлинговой, однако в модели Urban появился ряд изменений. Они коснулись как внешнего вида, так и салона.

«Теперь бамперы внедорожника окрашены в цвет кузова, появились легкосплавные диски и противотуманные фары. Полностью поменялся салон – передняя панель выполнена из мягкого и качественного пластика, а дефлекторы обдува получили новую форму», – говорится в материале.

Еще одно изменение коснулось приборной панели – она стала более информативной, также появился новый бортовой компьютер. Кроме этого, в машине поменялись сиденья — они стали плотнее и выполнены из более качественных материалов.

Примечательно, что теперь в машине также есть подушка безопасности – впервые за всю историю модели.

Lada 4х4 выпускается с 1977 года. За это время автомобиль получал ряд незначительных модернизаций, но все же основные недостатки оставались: устаревший интерьер и внешность, слабая динамика, неудобные кресла и другие моменты.