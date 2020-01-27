РИАМО – 27 янв. Сотрудники Роспотребнадзора разработали ряд мер для того, чтобы не допустить распространение коронавируса в России, россиянам рекомендуют во время поездок в Китай использовать защитные маски, сообщает Nation News.
Новый коронавирус 2019-nCoV распространился в КНР в конце прошлого года. Больной может умереть из-за воспаления легких и поражения внутренних органов.
«Постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой оперативно разработали и зарегистрировали в Минюсте РФ. Документом определен основной перечень мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны», — говорится в сообщении.
Эксперты рекомендуют воздержаться от визитов в город Ухань, который стал эпицентром вируса. Также туристам советуют не ходить на рынки, где продаются животные и морепродукты, использовать защитные маски, чаще мыть руки.
Роспотребнадзор держит ситуацию под строгим контролем.
Основные симптомы заболевания: повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты). Также у некоторых больных отмечается ощущение сдавленности в груди и диспноэ (одышка). Лечение при этом симптоматическое.
Общее число погибших от коронавируса, по данным китайских СМИ, достигло 80 человек. Заражены около 2,5 тысяч.
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