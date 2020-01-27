РИАМО - 27 янв. С 2017 года объем субсидий, выделенных подмосковным наукоградам из федерального и регионального бюджетов, составил 920 миллионов рублей, сообщил РИАМО заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По его словам, наукограды являются катализатором научного прорыва Подмосковья. В Московской области располагаются восемь из 13 наукоградов России. Это Дубна, Жуковский, Пущино, Королев, Фрязино, Черноголовка, Реутов и Протвино.

«Правительство Московской области уделяет особое внимание данным территориям – сохраняет, развивает и приумножает их огромный научный и научно-технический потенциал. Наукоградам оказывается государственная поддержка в виде предоставления субсидий из федерального и регионального бюджетов на осуществление мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов, способствующих развитию их научно-производственного комплекса, а также сохранению и развитию инфраструктуры. Объем средств субсидии с 2017 года составил 920 миллионов рублей. Более 330 миллионов рублей запланировано на 2020 год», - сказал Хромов.

В 2019 году постановлением правительства Российской Федерации статус наукограда продлили на 15 лет для городских округов Черноголовка и Протвино.

Объединенный институт ядерных исследований в Дубне получил грант в размере 50 миллионов рублей на реализацию проекта по созданию фабрики сверхтяжелых элементов. Ранее здесь был открыт 115-й элемент таблицы Менделеева, который получил название Московий.