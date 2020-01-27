РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 янв. Около 100 единиц техники и более 780 рабочих убирают территорию Красногорска от снега и подтоплений, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

«На контроле – уборка территорий от снега и подтоплений. 98 единиц техники и 786 рабочих, включая сотрудников управляющих компаний, вышли сегодня на уборку улиц, дворов и общественных пространств», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что особое внимание – местам с большой проходимостью: остановки, подходы к станциям, поликлиникам, школам и детсадам.

«Для оперативной отработки обращений жителей на некачественную уборку улиц в нашем округе создан чат в Telegram с участием всех ответственных сотрудников. Найти чат можно в поиске по короткому названию @chistokrasnogorsk», – добавила глава муниципалитета.

Она также предупредила горожан, что температурные «качели» будут продолжаться всю неделю. Ожидаются снегопады, плюсовая температура днем и устойчивый минус по ночам.

«Обращаюсь к автомобилистам и пешеходам: будьте, пожалуйста, внимательны и осторожны. Берегите себя», – заключила Хаймурзина.