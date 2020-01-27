РИАМО - 27 янв. Котельная пожарного депо, расположенная в поселке Рогово Троицкого округа, готовится к подключению газопровода, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 23 января 2020 года согласилась с предоставлением земельного участка в поселение Роговское, в поселке Рогово под строительство газопровода», - говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова сказала, что газопровод высокого давления построят на этом участке из-за запланированной газификации котельной пожарного депо.

Инвестором выступит АО «Мособлгаз». Площадь подведения составляет 0,027 гектара.

Современные здания пожарных депо, в зависимости от назначения, количества автомобилей, состава помещений и их площадей, подразделяются на пять типов в соответствии с федеральным законом России.