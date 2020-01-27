РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. В пяти домах микрорайона Климовск Подольска временно отключат свет 30 января из-за проведения ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В предстоящий четверг, 30 января, будут проводиться ремонтные работы в микрорайоне Климовск. На период ремонта, с 9:00 до 12:00, не будет подаваться электроэнергия в многоквартирные дома №№45, 47 по улице Симферопольская», - говорится в сообщении.

Также с 13:00 до 16:00 не будет подаваться электроэнергия в жилые дома №№4, 6 по улице Революции и дом №12 по улице 8 Марта.