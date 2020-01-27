РИАМО - 27 янв. В Москве в нынешнем году планируется реконструировать четыре подводных газопровода — «Даниловский», «Новодевичий», «Химкинский» и «Тушинский», сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Программа модернизации газопроводов-дюкеров рассчитана на ближайшие два года. Ее выполнение обеспечит более 40 лет бесперебойной и безопасной работы подводных газопроводов, транспортирующих газ крупным потребителям теплоэнергетики, объектам коммунально-бытового сектора и многоквартирным жилым домам», — сказал Бирюков.

По его словам, все работы проводятся без отключения потребителей от газоснабжения. На дюкерах устанавливаются современная автоматизированная система контроля загазованности среды с выводом данных в центральное диспетчерское управление АО «Мосгаз» и автоматизированные запорные устройства, позволяющие менее чем за две минуты дистанционно перекрывать подачу газа на проблемном участке.

Кроме того, реконструкция большей части дюкеров выполняется бестраншейным методом микротоннелирования, а остальных - методом горизонтально направленного бурения.