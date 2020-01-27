РИАМО - 27 янв. В подмосковном аэропорту Жуковский рейс в Прагу задержали на 25 минут из-за сообщения пассажирки о том, что на борту самолета находится бомба, угроза взрыва не подтвердилась, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы аэропорта.

«Вчера (26 января - ред.) произошла задержка рейса. Пассажирка сообщила о том, что борт заминирован, ее сняли с рейса. По регламенту была проведена повторная проверка борта и багажа пассажиров», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все службы отработали оперативно. Угроза взрыва не подтвердилась. Задержка рейса составила около 25 минут.

По данным СМИ, на борту самолета находились 193 человека. Неадекватную женщину задержала полиция.