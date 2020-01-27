РИАМО - 27 янв. В Москве женщина перепутала купюры и отдала таксисту 500 евро вместо 500 рублей, полицейские проводят проверку, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«26 января женщина 1977 года рождения поймала такси с рук возле метро «Тверская». Она опросила довезти ее до Среднего Кисловского переулка. Стоимость, со слов водителя, составила 300 рублей», — сказал собеседник агентства.

Прибыв на место, женщина отдала таксисту 500 евро (34,4 тысячи рублей) вместо 500 рублей. Водитель дал ей 200 рублей сдачи и уехал. Обнаружив, что неправильно расплатилась, женщина пошла в полицию. Проводится проверка.