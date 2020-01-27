РИАМО - 27 янв. В рамках проекта «Активный гражданин» прошло голосование за растения, которыми украсят дворы Москвы в рамках реализации программы «Миллион деревьев», деревья и кустарники начнут сажать уже этой весной, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Первый этап голосования прошел летом 2019 года, тогда определили 2006 дворов, жители которых голосовали наиболее активно. Второй этап стартовал в декабре, в его рамках жители дворов-финалистов определили породы деревьев и кустарников. Всего в голосовании поучаствовали 15 758 человек.

«В этом сезоне самым популярным деревом стала ель обыкновенная. За нее проголосовали 14,77% «активных граждан». На втором месте оказалась ива — свои голоса за нее отдали 10,03% горожан. Далее идут дуб и береза — 9,8% и 9,64% соответственно. Замыкает топ-5 клен с 9,01% голосов», - говорится в сообщении.

Самым популярным кустарником стала сирень, за которую проголосовали 28,18% москвичей. На втором месте в голосовании проекта «Активный гражданин» оказался чубушник с 13,73%, который также часто называют садовым жасмином. Третьим по популярности кустарником стал кизильник, который выбрали 12,69% участников. В топ-5 также вошли барбарис (9,39%) и спирея (9,34%).

График посадок и список растений будут представлены на портале «Активный гражданин», а посадка начнется уже весной.