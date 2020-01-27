РИАМО (КОРОЛЕВ) – 27 янв. Водитель иномарки совершил наезд на 6-летнюю девочку во дворе по Бураковскому проезду Королева, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

ДТП произошло 26 января в 18:20 на дворовой территории Бурковского проезда в районе дома №38, корпус 7.

«Водитель, двигаясь по двору, совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая переходила дорогу. Девочка находилась одна, одета была в куртку со светоотражающими элементами. По данному факту проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение», – сказал Адамов.

Девочка в результате наезда получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Была доставлена в больницу и после помощи медиков отпущена домой на амбулаторное лечение.