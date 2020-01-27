РИАМО – 27 янв. На открытии торгов российская валюта показала падение курс доллара к рублю вырос на 25 копеек (до 62,33 рублей), а евро — 28 копеек (до 68,76 рублей), передает Газета.ru.

«После открытия торговой сессии рубль показал сильное снижение на фоне роста числа заболевших коронавирусом и погибших от него, гласят данные Мосбиржи», — говорится в сообщении.

Также на открытии опустился на 1,5% индекс Мосбиржи — он составил ниже 3100 пунктов. Индекс РТС также упал на 1,8%.