РИАМО – 27 янв. Центры госуслуг в России начнут выдавать справку о трудовой деятельности по принципу «одного окна», сообщает Федеральное агентство новостей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ о том, что жители России теперь смогут получить документ, в котором представлена информация о трудовой деятельности, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг по правилу «одного окна».

«Это постановление дополнило список госуслуг, которые осуществляются по правилу «одного окна» в МФЦ. Получить справку о трудовой деятельности можно теперь и там, а не только в ПФР», – говорится в сообщении.

Также, согласно документу, справку о трудовой деятельности россияне могут получить в каждом отделении Пенсионного фонда России или МФЦ, независимо от того, где живет гражданин.