РИАМО - 27 янв. В Подмосковье и Москве до 22 часов 28 января продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за гололедицы в Москве и Подмосковье объявили до 22 часов 28 января.

«Желтый» уровень также объявили почти на всей территории Центрального федерального округа.

27 января днем в регионе будет от минус 1 до плюс 1 градуса, возможны небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь).

28 января прогнозируется от минус 4 до минус 2 градусов, днем – минус 1 – плюс 1 градус, на дорогах будет скользко, ожидается снег.