РИАМО – 27 янв. Анонимные сообщения о «минировании» поступили в адрес всех станций Московского метрополитена, сообщает РИА Новости.

«Угрозы получили все станции метро, идут проверки», – сообщил источник агентства в экстренных службах.

В настоящий момент специалисты уже приступили к проверкам. Эвакуация людей не проводится.

Станции метро уже получали сообщения с угрозами взрывов на прошлой неделе. Тогда ни одно из них не подтвердилось.

Очередная волна «минирований» в разных городах России идет с ноября прошлого года. Ранее ФСБ вычислила почтовый сервис, с которого рассылались сообщения о «минированиях». С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования.

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