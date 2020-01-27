РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 янв. Двое воспитанников подольской спортшколы «Весна» завоевали золото на открытом первенстве по дзюдо среди юношей, сообщается в группе «МУ СШ «Весна» в соцсети «ВКонтакте».

В поселении Рязановское Москвы 26 января прошло открытое первенство по дзюдо среди юношей 2008-2009 годов рождения. В соревновании участвовали спортсмены спортивной школы «Весна» Подольска.

«Так, спортсмены нашей школы заняли призовые места: Иван Туркин получил 1 место; Никита Спиридонов – 1 место; Артем Литвиненко – 2 место, а Алексей Тюляков – 3 место», – говорится в сообщении.