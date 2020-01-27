РИАМО - 27 янв. Татьяна Соломатина, Андрей Куспиц и Елена Летучая проведут встречи с читателями и презентуют свои книги в «Читай-городе» в ТЦ «Европейский» 28, 29 и 30 января, говорится в сообщении пресс-службы «Читай-города».

Встреча с ресторатором Андреем Куспицей состоится 28 января в 19:00. Она пройдет в формате паблик-тока автора с фермером Дмитрием Климовым. Они расскажут об экологически чистых продуктах, а Куспица также презентует книгу «Колбасология».

«Андрей Куспиц — один из лучших ремесленных колбасников России, ресторатор, бренд-шеф повар, за популяризацию французских колбасных техник награжденный медалью «Renaissance française». Дмитрий Климов — знаменитый фермер, который специализируется на производстве копченой колбасы из птицы и является первым и единственным российским производителем фуа-гра», — отмечается в сообщении.

Писательница, сценарист, кандидат медицинских и доктор философских наук Татьяна Соломатина презентует свою книгу «Первый после Бога» 29 января в 19:00. Эта книга - сборник рассказов, которые объединяет эмоциональная глубина, невероятная искренность и юмор.

Известная телеведущая и журналистка Елена Летучая вместе с писателем Никитой Замеховским-Мегалокарди написала книгу «Путь к мечте». Презентация пройдет 30 января, начало в 18:00. Книга состоит из двух частей. Первая рассказывает о приключениях мальчика Димки, волшебстве и силе мечтаний. Во второй части Елена Летучая делится историей о том, как она нашла свою мечту и какие трудности преодолела на этом пути.

Книга «Путь к мечте» — часть проекта «Волшебник Лексикон», который помогает родителям научить детей красивой и правильной речи. На встрече Летучая расскажет о проекте и ответит на вопросы. Гости, которые зададут самые лучшие и интересные вопросы получат подарки – книгу авторов в специальном оформлении. Главным призом вечера станет ужин с телеведущей.

ТЦ «Европейский» находится на площади Киевского вокзала, 2. Магазин «Читай-город» расположен на четвертом этаже.