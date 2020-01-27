РИАМО – 27 янв. Российский рок-музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стих протоиерею Всеволоду Чаплину, который умер накануне в возрасте 51 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Протоиерей скончался 26 января возле храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот в Москве.

«Желал расправ, где видел грех, и угрожал он божьей карой. Был он не то, чтоб очень старый, но умер все же раньше тех, кому грозил он смертью лютой», – написал артист в своем Instagram.

Шнуров также призвал не ворошить прошлое и добавил, что люди «почтят его в тиши минутой и дальше побегут грешить».

Ранее Чаплин пообещал Шнурову, что тот «попадет в ад», если продолжит использовать мат в своих песнях. Чаплин неоднократно выступал с критикой творчества лидера «Ленинграда», а сам музыкант не оставался в долгу, отвечая ему в стихотворной формой.

Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве. Окончил Московскую духовную семинарию и Московскую духовную академию. Возведен в сан протоиерея в 1999 году. С 2009 по 2015 годы был председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества. В феврале 2016 года стал настоятелем храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот.

Видео с места смерти протоиерея Всеволода Чаплина>>