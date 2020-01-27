РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 янв. В подмосковных Люберцах на минувшей неделе процент сбора за услуги ЖКХ составил свыше 67%, сообщила в понедельник на оперативном совещании заместитель руководителя МособлЕИРЦ в городском округе Люберцы Елена Мотыль.

«Общий процент сбора за услуги ЖКХ в Люберцах на минувшей неделе составил 67,1%. С 16 по 23 января процент сбора повысился на 19%», - сказала Мотыль.

Она добавила, что 23 января прошел день открытых дверей в кассовом зале поселка Красково.

Глава Люберец Владимир Ружицкий поручил на текущей неделе провести совещание по работе МособлЕИРЦ.