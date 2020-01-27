РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 янв. Подольский спортсмен Александр Королев завоевал две золотые медали на этапе всероссийских соревнований по плаванию Mad Wave Challenge – 2020, сообщается в группе «МУ СШ «Весна» в соцсети «ВКонтакте».

В Санкт-Петербурге 25 и 26 января проходил 2-й этап всероссийских соревнований по плаванию Mad Wave Challenge – 2020. В них принимал участие воспитанник спортивной школы «Весна» Подольска.

«Так, у подольского спортсмена Александра Королева по итогам соревнований две золотые медали – на дистанциях 200 метров и 50 метров брассом. Спортсмен выполнил норматив первого разряда», – говорится в сообщении.