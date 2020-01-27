РИАМО – 27 янв. Самолет компании «Аэрофлот» вернулся в аэропорт Хабаровска после того, как вылетел в Москву, на борту находилось 262 пассажира и 10 членов экипажа, никто не пострадал, сообщает РИА Новости.

«Рейс 1713 вылетел днем в понедельник из Хабаровска. Уже после взлета самолета поступила информация об опасности. Экипаж принял решение возвращаться обратно. Все экстренные службы приведены в готовность», - говорится в сообщении.

Причиной для возвращения авиалайнера стало сообщение о минировании воздушного средства. Оперативные службы осматривают самолет.

Волна анонимных «минирований» захлестнула страну в ноябре 2019 года. Угрозы часто поступали в суды, торговые центры, школы и детские сады, а также в адрес вокзалов и столичного метрополитена.

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