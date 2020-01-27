РИАМО – 27 янв. В 2019 году йод в России подорожал на 25-29%, это могло произойти из-за слишком малого числа предприятий, которые его производят, пишет в понедельник газета «Известия».

В декабре 2018 года пузырьки йода объемом 10 миллилитров продавали в среднем по 14 рублей, а через год – уже по 18, следует из данных Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС). Это почти в 10 раз выше среднего темпа роста цен на товары в России. При этом продажи антиспептика, по данным DSM Group, выросли на 2%, выручка за 2019 год составила 809 миллионов рублей против 632 миллионов в 2018 году.

«Значительнее всего — на 64% — поднялся в цене йод производства Тульской фармацевтической фабрики в упаковке 10 миллилитров. На 41% подорожал пузырек 25 миллилитров от той же компании. На 37% составил рост цен на йод производства Ивановской фармацевтической фабрики и Genel Inc (упаковки по 25 миллилитров). На 29% подорожал антисептик фармкомпании «Обновление» (миллилитров мл во флаконе с кисточкой)», — говорится в сообщении.

Представитель пресс-службы ФАС России отметил, что йод не входит в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, поэтому государство не регулирует цены на него.

Руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев пояснил, что подорожание йода может быть связано с дефицитом товара на рынке. Этот антисептик производит очень мало предприятий, в прошлом году началась процедура банкротства Троицкого йодного завода. Кроме того, многие лекарства прибавили в цене из-за введения маркировки.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин отметил, что йод вряд ли подорожает еще больше в ближайшее время, потому что тогда потребители откажутся от него и отдадут предпочтение другим антисептикам.