РИАМО - 27 янв. ДТП с участием иномарки произошло на Рубцовской набережной, Mercedes-Benz пробил ограждение и съехал в воду, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

«В районе дома №2 по Рубцовской набережной, по предварительным данным, водитель Mercedes не справился с управлением, совершил наезд на ограждение, после чего автомобиль съехал в воду», - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель не пострадал. Причины аварии выясняются.