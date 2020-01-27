РИАМО - 27 янв. По факту оставления отцом детей в аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности», говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

Ранее прилетевший из Хабаровска в Москву мужчина оставил своих сыновей 2011 и 2014 годов рождения в аэропорту Шереметьево. Он написал записку, в которой рассказал, что причиной для такого поступка стало тяжелое финансовое положение. Также мужчина оставил все документы на детей и копию своего паспорта.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России по факту оставления в опасности малолетних детей в столичном аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении.

Следствие уже установило личности отца и матери детей, в настоящий момент устанавливаются их родственники. По данным следствия, отец детей 26 января вылетел рейсом в город Ростов.

Сейчас правоохранители пытаются выяснить причины, по которым мужчина оставил детей в беспомощном состоянии. Проводится комплекс следственных мероприятий, устанавливаются условия проживания детей и социальное положение семьи. Кроме того, проверяется, велась ли профилактическая работа с семьей со стороны органов опеки и попечительства.

Мальчики находятся в больнице в Химках, после оформления документов их привезут в Хабаровск. Детей уже навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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