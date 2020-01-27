РИАМО - 27 янв. Столичный метрополитен с 2004 года установил около 600 новых вентиляционных агрегаторов в 300 шахтах метро, а до конца 2022 года планирует поменять еще 120 вентиляторов, сообщил в понедельник журналистам первый заместитель начальника Московского метрополитена – глава дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

«С 2004 года Московский метрополитен проводит большую реконструкцию вентиляционных систем. За этот период мы заменили порядка 600 вентиляторов в 300 шахтах метрополитена. Программа рассчитана включительно по 2022 год, поэтому в оставшиеся период мы заменим еще 120 вентиляционных агрегаторов в 60 шахтах», - сказал Дощатов.

Он отметил, что новые вентиляционные установки уже позволили увеличить приток воздуха в тоннели и на станции на 30%, что делает поездки пассажиров более комфортными.

«Начиная с 1963 года в Московском метрополитене работает лаборатория микроклимата. Здесь мы замеряем такие параметры воздуха как температура, влажность, а также наличие углекислого газа и пыли в воздухе», - добавил Дощатов.

По его словам, в Московском метрополитене находится около 500 точек воздухозабора и воздуховыброса, поэтому в течение суток воздух меняется многократно - это около 2 миллиардов кубометров воздуха.

«За всю историю, за почти 85 лет, воздух в Московской метрополитене всегда соответствует всем правилам и требованиям. Также благодаря тем мерам, которые мы на сегодняшний день применяем, Московский метрополитен является одним из самых безопасных видов общественного транспорта в Москве», - подытожил Дощатов.