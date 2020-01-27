РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 янв. В подмосковных Люберцах продолжаются работы по замене лифтового оборудования, чуть более чем за год заменили около 90 лифтов, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Продолжаем менять лифтовое оборудование. Всего заменено с (начала - ред.) 2019 года 89 лифтов», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в работе находится 41 лифт. Всего нужно заменить 130 лифтов, работы завершатся в феврале.

По словам Ружицкого, технологических отключений электро- и водоснабжения не было.

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