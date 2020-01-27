РИАМО - 27 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил двух детей, которых в аэропорту Шереметьево бросил отец.

Сыновей 2011 и 2014 годов рождения оставил в аэропорту Шереметьево мужчина, прилетевший из Хабаровска. Он написал записку, в которой рассказал, что причиной такого поступка стало тяжелое финансовое положение. Также он оставил документы на детей вместе с копией своего паспорта.

«Посетил ребят, оставленных в Шереметьево. Настроение отличное. Готовятся к экскурсии в океанариум, потом зайдут ко мне. Ждем папу Виктора, работу ему найдем. Дети его очень любят», — написал губернатор на своей странице в соцсети Instagram.

СК и транспортная прокуратура проводят проверку по факту случившегося. Уже удалось найти мать мальчиков, она не жила с семьей и не знала об этой ситуации.

Мальчики находятся в больнице в Химках, после оформления документов их привезут в Хабаровск.

Стали известны причины, побудившие отца оставить детей в аэропорту Шереметьево>>