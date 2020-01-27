РИАМО - 27 янв. Панихиду по протоиерею Всеволоду Чаплину проведут в понедельник в храме преподобного Феодора Студита в Москве, сообщается в Instagram-аккаунте храма.

«Панихида состоится 27 января в 14:00 в храме преподобного Феодора Студита (Большая Никитская, 29)», — говорится в сообщении.

Также в сообщении подчеркивается, что дата отпевания и похорон еще не назначена, в понедельник пройдет только панихида - молитвенная служба о душе новопреставленного.

Протоиерей скончался в воскресенье на 52-м году жизни возле храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот.

Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве. Окончил Московскую духовную семинарию и Московскую духовную академию. Возведен в сан протоиерея в 1999 году. С 2009 по 2015 годы Чаплин был председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества. В феврале 2016 года стал настоятелем храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот. Также он входил в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России, активно выступал на радио и телевидении.

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