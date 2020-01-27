РИАМО - 27 янв. В административно-торговом здании на территории бизнес-парка «Румянцево» в понедельник утром случился пожар, огонь распространился по площади 20 квадратных метров, сообщили РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«Сообщение (о происшествии – ред.) поступило в 8:57. Было загорание в электрощитовой с 8 по 10 этаж. Общая площадь составила 20 квадратных метров. Посетителей в здании не было. Оно было закрыто для посетителей. Пострадавших в результате пожара нет. Пожар потушен в 09:33», - сказал собеседник агентства.

В тушении было задействовано 19 единиц техники и 72 человека.