РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 янв. Спортсмены из Подольска завоевали 15 медалей на первенстве Центрального федерального округа по спортивной борьбе, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Первенство проходило с 23 по 26 января в Рязани.

«Спортсмены военно-спортивного клуба «Скорпион» Подольска привезли 15 медалей первенства Центрального федерального округа по спортивной борьбе. Спортсмены приняли участие в двух дисциплинах – лайт и классика. Трое спортсменов – Таисия Горпинко, Андрей Сальник и Владислав Стрельцов – выполнили норматив кандидата в мастера спорта. В итоге вся команда из 10 человек дошла до пьедестала призеров», – говорится в сообщении.

Таисия Горпинко получила золотую и серебряную медали, Данила Авдеев – серебро и бронзу, Егор Забурдяев – серебро и бронзу, Андрей Сальник – серебро и бронзу, Михаил Юзеев – две бронзы, Кирилл Непомящий – золото, Павел Смирнов – серебро, Иван Сучков – бронзу, Владислав Стрельцов и Максим Хватков – бронзовые медали.