РИАМО – 27 янв. Самолет рейса Хабаровск — Москва компании «Аэрофлот» возвращается в аэропорт вылета, он должен был прибыть в Шереметьево, сообщает РИА Новости.

«Рейс 1713 вылетел днем в понедельник из Хабаровска. Уже после взлета самолета поступила информация об опасности. Экипаж принял решение возвращаться обратно. Все экстренные службы приведены в готовность», - говорится в сообщении.

Причиной возвращения авиалайнера стало анонимное сообщение о его минировании. На борту самолета находится 262 пассажира и 10 членов экипажа.

Волна анонимных «минирований» захлестнула страну в ноябре 2019 года. Угрозы часто поступали в столичные суды, торговые центры и даже в Храм Христа Спасителя.

Самолет Хабаровск — Москва благополучно вернулся в аэропорт отправления>>