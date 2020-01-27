РИАМО - 27 янв. Полиция разыскивает злоумышленника, который открыл стрельбу по водителю иномарки в воскресенье днем на Люблинской улице в столичном районе Марьино, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В воскресенье приходило сообщение об огнестрельном ранении. Прибывшими на место сотрудниками установлено, что на проезжей части на Люблинской улице в районе 175 дома неизвестный, управляя автомашиной ВАЗ021099 без государственных номеров, из хулиганских побуждений из неустановленного оружия произвел несколько выстрелов в водителя Hyundai, после чего скрылся. Пострадавший нарядом скорой помощи доставлен в медучреждение», - сказал собеседник агентства.

Полиция возбудила уголовные дела по статьям 115 и 213 УК РФ об умышленном причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве. В настоящее время правоохранительные органы принимают меры для розыска и задержания стрелявшего.